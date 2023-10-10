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Италия

Сегодня, 21:45

«Наполи» может назначить Конте — с тренером контактировал Де Лаурентис

Руслан Минаев
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«Наполи» может назначить Антонио Конте на пост главного тренера клуба, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Со специалистом контактировал президент и владелец неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис. По данным источника, будущее нынешнего наставника клуба Руди Гарсии висит на волоске.

Ранее Sky Sport Italia утверждал, что на пост в «Наполи» претендуют Конте и экс-тренер «Марселя» Игор Тудор. Но итальянец является главным фаворитом.

Де Лаурентис — о работе Гарсии в «Наполи»: «Для него настали не лучшие времена»

Антонио Конте
ФК Наполи
Аурелио Де Лаурентис
Руди Гарсия
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