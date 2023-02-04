«Ювентус» хочет сохранить полузащитника Локателли в команде

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«Ювентус» хочет продлить контракт с полузащитником Мануэлем Локателли, сообщает Calciomercato.
«Юве» предлагает 25-летнему итальянцу соглашение до середины 2026 года с зарплатой 3 миллиона евро в год.
Локателли перешел в «Ювентус» из «Сассуоло» на правах аренды летом 2021 года с обязательным условием выкупа за 35 миллионов евро до лета 2023 года.
Хавбек успел провести за туринский клуб 67 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
Методология
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Основные источники исследования