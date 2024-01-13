Смородская считает, что Миранчуку на нужно уходить из «Аталанты»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что Алексею Миранчуку не нужно уходить из «Аталанты».

«Не думаю, что Миранчук должен требовать у «Аталанты» обмена. Он игрок, а не руководитель клуба. Я считаю, что если он останется в Бергамо, это будет для него хорошим результатом. Он будет получать игровую практику и в чемпионате Италии, и в еврокубках. У него уже пошла игра, это же видно, и травмы отступили немножко. Поэтому и тренер ему доверяет больше», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В этом сезоне 28-летний Миранчук сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.