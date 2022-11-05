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Италия

Сегодня, 06:21

«Наполи» хочет бесплатно подписать Альбу зимой. «Барселона» — не против

«Наполи» собирается подписать Альбу зимой
Руслан Минаев
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«Наполи» заинтересован в подписании защитника «Барселоны» Жорди Альбы в зимнее трансферное окно, сообщает El Nacional.

По данным источника, неаполитанцы хотят получить испанца бесплатно. В свою очередь, руководство каталонского клуба не против отпустить игрока, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

При этом, потенциальное подписание Альбы не скажется на будущем нынешних левых защитников «Наполи» — Марио Руя и Матиаса Оливейры.

Контракт Альбы с «Барселоной» действует до лета 2024 года. В текущем сезоне 33-летний защитник провел за клуб 10 матчей и отдал 2 результативные передачи.

Жорди Альба
ФК Барселона
ФК Наполи
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