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Наумов: «Возвращение в «Торино» — хороший вариант продолжения карьеры Миранчука»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о возможном возвращении полузащитник «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

«Возвращение в «Торино» — хороший вариант продолжения карьеры Миранчука. Если тренер в нем заинтересован, тогда стоит переходить. Алексею не надо пытаться себя проявлять в «Аталанте», потому что Гасперини ему не доверяет. Даже, когда Миранчук неплохо себя проявляет, ему все равно не дают времени, чтобы показать себя. Нет смысла там сидеть. «Торино» — очень хороший вариант для Миранчука», — цитирует «РБ Спорт» Наумова.

В прошлом сезоне Миранчук играл за «Торино» на правах аренды: 29 матчей, 4 гола и 5 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-naumov-torino-ochen-horoshij-variant-dlya-miranchuka/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
Николай Наумов
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