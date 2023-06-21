«Ньюкасл» близок к соглашению с «Миланом» по трансферу Тонали

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали близок к переходу в «Ньюкасл», утверждает The Athletic.

Ранее сообщалось, что английский клуб предложил за 23-летнего итальянца 50 миллионов евро. По информации источника, «Милан» отклонил это предложение, но «Ньюкасл» увеличил оффер до 70 миллионов евро и теперь стороны близки к соглашению.

В прошедшем сезоне Тонали провел 48 матчей за «Милан» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.