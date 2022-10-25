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Италия

Сегодня, 14:41

Орещук считает, что Чалову надо переходить в «Венецию»

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Футбольный агент Роман Орещук прокомментировал информацию о том, что итальянская «Венеция» намерена подписать нападающего ЦСКА Федора Чалова.

«Конечно, Чалову надо уходить. Ну и что, что «Венеция» выступает в серии Б? Еще непонятно, когда Россия будет играть в Европе. На месте Чалова я бы ушел. Но что у него в голове, это только ему известно. Если он не уйдет в «Венецию», будут ли потом другие варианты, никто не знает. Ранее он не перешел в «Кристал Пэлас» и после этого потерял два года. Я думаю, ему надо уходить точно», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

В сезоне-2022/23 Чалов забил 11 голов и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах за ЦСКА во всех турнирах. У 24-летнего россиянина есть опыт игры за рубежом: во второй половине прошлого сезона он играл за швейцарский «Базель» на правах аренды. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 7,5 миллиона евро.

«Венеция» выступает в серии B — втором по силе дивизионе чемпионата Италии. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице после 10 туров с 9 очками. За клуб уже выступает один российский футболист — нападающий Денис Черышев.

Ранее в «Венеции» подтвердили интерес к Чалову.

Источник: https://metaratings.ru/news/oreshchuk-konechno-chalovu-nado-ukhodit-v-venetsiyu-1394751/

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ФК Венеция
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