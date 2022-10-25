«Ювентус» готов продлить контракт с Бонуччи до 2025 года

Сегодня, 17:09
«Ювентус» и защитник Леонардо Бонуччи обсуждают новый контракт, пишет журналист Экрем Конур в Twitter.
Руководство «старой синьоры» собирается предложить 35-летнему футболисту контракт, который будет рассчитан до лета 2025 года. Срок действующего соглашения между сторонами истекает по окончании сезона-2023/2024.
В нынешнем сезоне Бонуччи провел за «бьянконери» семь матчей в серии А, в которых отметился одним забитым мячом.
После 11 туров «Ювентус» с 19 баллами занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования