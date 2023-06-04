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Италия

4 июня, 23:07

Осимхен — первый африканский игрок, ставший лучшим бомбардиром сезона в серии А

Мария Гусева
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен стал первым африканским игроком за 125-летнюю историю итальянского высшего дивизиона, выигравшим «Золотую бутсу», сообщает Squawka.

В матче 38-го тура серии А против «Сампдории» (2:0) Осимхен реализовал пенальти. Таким образом, на счету 24-летнего нигерийца 26 забитых голов в сезоне-2022/23. Он стал лучшим бомбардиром серии А.

Осимхен обошел нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, который забил 21 гол.

«Наполи» занял первое место в чемпионате Италии-2022/23, команда набрала 90 очков в 38 матчах.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
серия А
0
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