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Италия

Сегодня, 11:32

Отец Черышева не исключил зимнего трансфера сына

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный тренер Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Венеции» Дениса Черышева, не исключил зимнего трансфера сына.

«Все будет зависеть от предложений. Да, действительно, у Дениса мало игровой практики, но он старается, выполняет все требования тренера, а это самое главное. Возможен ли переход в РПЛ? Посмотрим, как все будет. В данный момент Денис принадлежит «Венеции», и мы эти темы не обсуждаем», — приводит слова Черышева «РБ Спорт».

С августа 2022 года 32-летний Черышев выступает за «Венецию» во второй лиге Италии. В нынешнем сезоне он провел за клуб пять матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-chery-shev-zimnij-transfer-denisa-vse-budet-zaviset-ot-predlozhenij/
Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
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