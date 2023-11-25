Отец Черышева не исключил зимнего трансфера сына

Известный тренер Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Венеции» Дениса Черышева, не исключил зимнего трансфера сына.

«Все будет зависеть от предложений. Да, действительно, у Дениса мало игровой практики, но он старается, выполняет все требования тренера, а это самое главное. Возможен ли переход в РПЛ? Посмотрим, как все будет. В данный момент Денис принадлежит «Венеции», и мы эти темы не обсуждаем», — приводит слова Черышева «РБ Спорт».

С августа 2022 года 32-летний Черышев выступает за «Венецию» во второй лиге Италии. В нынешнем сезоне он провел за клуб пять матчей и не отметился результативными действиями.