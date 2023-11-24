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Италия

Судейство

Сегодня, 21:18

Итальянские судьи выйдут на матчи с красными метками на лицах. Против чего они протестуют?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Как объявил сегодня президент Ассоциации итальянских арбитров Карло Пачифичи, судьи этой страны выйдут на матчи с красными метками на лицах.

Так они подключатся к кампании, призванной привлечь внимание к проблеме насилия против женщин. Инициатива коснется разных турниров — от чемпионата Италии до юношеских и любительских соревнований.

Такие акции (#unrossoallaviolenza) под лозунгом «покажем насилию красную карточку» проводятся не впервые. Например, в апреле 2018 года с красными полосками, напоминающими следы губной помады, вышли футболисты многих команд серии А. То же самое было и в ноябре 2019-го.

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