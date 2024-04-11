Паредес рассказал, что думает о главном тренере «Ромы» де Росси

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес рассказал о планах главного тренера команды Даниэле де Росси.

«Еще до назначения Де Росси говорил мне, что его мечта — возглавить «Рому», а затем вместе со мной поработать в «Боке». Он смотрит все матчи команды. Он был счастлив, когда играл там. Мы много общалист тогла, он по-хорошему сошел с ума. Всегда непросто адаптироваться, когда отправляешься на другой континент», — сказал Паредес TyC Sports.

Даниэле де Росси играл за «Бока Хуниорс» с 2019 по 2020 год, после чего завершил карьеру игрока.

После 31 тура серии А «Рома» занимает 5-е место в турнирной таблице, инабоар