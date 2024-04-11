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Италия

Сегодня, 19:31

Иммобиле может покинуть «Лацио» предстоящим летом

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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле может покинуть римский клуб летом 2024 года, сообщает журналист Николо Скира.

Ранее сообщалось, что у форварда есть конфликт с болельщиками команды.

Иммобиле выступает за «Лацио» с июля 2016 года. Всего за клуб он провел 335 матча, забил 206 голов и отдал 54 результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 34-летнего футболиста в 7 миллионов евро.

«Лацио» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 46 очков в 31 матче.

Чиро Иммобиле
Футбол
ФК Лацио
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