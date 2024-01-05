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Италия

Сегодня, 01:05

Первый тренер Миранчуков заявил, что топовый европейский клуб скоро сам найдет Алексея

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Александр Воронков, первый тренер братьев Миранчуков, обратился к полузащитнику «Аталанты» Алексею.

«Обращаясь к Леше, я бы сказал так: Алексей, скоро твой клуб в Испании, Италии или другом топовом европейском чемпионате сам тебя найдет. Не переживай и не расстраивайся. Пришло время твоих побед — внутренних, психологических и профессиональных. Ты сможешь показать все, на что способен и добиться того, что заслужил. От души желаю, чтобы ты играл не так, как кто-то хочет, а так, как хочешь ты. Жму тебе и твоему брату руку. Поздравляю братьев Миранчуков с наступившим Новым годом и желаю им здоровья, счастья и всех благ», — приводит слова Воронкова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Миранчук провел 9 матчей в серии А, в которых забил один гол.

Следующий матч «Аталанта» сыграет с «Ромой» 7 января в рамках 19-го тура серии А на стадионе «Олимпико» в Риме. Встреча начнется в 22.45 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pervy-j-trener-miranchukov-aleksej-prishlo-vremya-tvoih-pobed-skoro-tvoj-klub-sam-tebya-najdet/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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