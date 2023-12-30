Пиоли не боится возможного увольнения с поста главного тренера «Милана»

Сегодня, 10:57
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, переживает ли он о будущем в клубе на фоне слухов о возможном увольнении.
«Я не боюсь этого. Я хотел бы, чтобы команда под моим руководством полностью раскрыла свой потенциал. Мы должны демонстрировать более длительные отрезки хорошей игры на поле, а сама наша игра должна быть более компактной», — цитирует Пиоли TMW Radio.
После 17 туров итальянской серии А миланцы набрали 33 очка и занимают третье место. «Россонери» отстают от лидирующего «Интера» на восемь очков. В пяти последних матчах чемпионата Италии «Милан» одержал три победы, один раз сыграл вничью и один раз потерпел поражение.