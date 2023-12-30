Пиоли не боится возможного увольнения с поста главного тренера «Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, переживает ли он о будущем в клубе на фоне слухов о возможном увольнении.

«Я не боюсь этого. Я хотел бы, чтобы команда под моим руководством полностью раскрыла свой потенциал. Мы должны демонстрировать более длительные отрезки хорошей игры на поле, а сама наша игра должна быть более компактной», — цитирует Пиоли TMW Radio.