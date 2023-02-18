«Венеция» сыграла вничью с «Пизой». Черышев остался в запасе

«Венеция» и «Пиза» сыграли вничью в матче 25-го тура второго дивизиона Италии — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Арена Гарибальди».

Защитник Антонио Кандела на 17-й минуте встречи вывел гостей вперед. Его гол стал единственным в первой половине. Хозяевам удалосб отыграться во втором тайме благодаря пенальти, который реализовал Этторе Льоцци.

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев провел встречу на скамейке запасных.

«Пиза» набрала 35 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице. «Венеция» располагается на 13-й строчке — 28 очков.