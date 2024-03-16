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Италия

16 марта, 09:08

Погба: «Никогда так многому не учился и не взрослел так сильно, как за этот год»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба опубликовал пост в своих соцсетях.

«Никогда так многому не учился и не взрослел так сильно, как за этот год. Испытания, которые посылает Аллах, неизбежны, и легко видеть только плохое, но, что бы ни происходило, нужно искать и счастливые моменты. Хвала Аллаху за все хорошие, плохие и трудные времена», — говорится в сообщении.

Поль Погба. Погба мог стать легендой и взять пару «Золотых мячей». Но вместо этого закончит с клеймом допингера

29 февраля стало известно, что 30-летнего француза отстранили на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Погба является четырехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны, а также победителем Лиги Европы. Вместе со сборной Франции полузащитник стал чемпионом и вице-чемпионом мира.

Поль Погба
ФК Ювентус
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