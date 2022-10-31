Полузащитник Ихаттарен вернется из «Аякса» в «Ювентус». Голландский клуб не будет выкупать права на игрока

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«Аякс» на официальном сайте объявил, что не будет выкупать права на полузащитника Мохамеда Ихаттарена.
20-летний голландец зимой вернется в «Ювентус», которому принадлежат прав на игрока.
Ранее молодой голландский футболист покинул расположение «Сампдории», за которую выступал также на правах аренды, и не вернулся в клуб в указанные сроки.
Причиной этому стали депрессивные расстройства игрока из-за смерти отца. Ихаттарен согласился пройти курсы реабилитации у психологов.
Отметим, что в этом сезоне он не провел ни одного матча за «Аякс».
Контракт Ихаттарена с «Юве» рассчитан до 2025 года.