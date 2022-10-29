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Италия

Сегодня, 16:48

У Кварацхелии гол и 2 передачи после первого тайма матча против «Сассуоло»

Руслан Минаев
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
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«Наполи» дома громит «Сассуоло» после первого тайма матча 12-го тура чемпионата Италии — 3:0.

В составе неаполитанцев гол и две результативные передачи на счету Хвичи Кварацхелии. Дубль после ассистов грузина оформил Виктор Осимхен.

Кварацхелия в этом сезоне серии А провел за клуб 12 матчей, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

Италия. Серия А. 12-й тур
29 окт, 16:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
4:0
Сассуоло

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Сассуоло
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