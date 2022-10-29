У Кварацхелии гол и 2 передачи после первого тайма матча против «Сассуоло»

«Наполи» дома громит «Сассуоло» после первого тайма матча 12-го тура чемпионата Италии — 3:0.

В составе неаполитанцев гол и две результативные передачи на счету Хвичи Кварацхелии. Дубль после ассистов грузина оформил Виктор Осимхен.

Кварацхелия в этом сезоне серии А провел за клуб 12 матчей, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.