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Италия

Сегодня, 13:05

Спортивный директор «Лацио»: «Если Дзюба и смог бы заиграть в Италии, то разве что во втором дивизионе»

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный директор «Лацио» Игли Таре поделился мнением о возможности российского форварда Артема Дзюбы перейти в какой-либо итальянский клуб.

«Если Дзюба и смог бы заиграть в Италии, то разве что во втором дивизионе. К Артему очень хорошо относятся здесь, но я не думаю, что та же «Венеция» реально станет подписывать его. Из-за ситуации в мире сейчас вряд ли какой-либо европейский клуб согласится на российского игрока. Но Дзюба построил хорошую карьеру. Его есть за что уважать», — приводит слова Таре Sport24.

С лета 2022 года Дзюба выступает за турецкий клуб «Адана Демирспор». На счету 34-летнего россиянина один гол в пяти матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-29-sportivnyy-direktor-latsio-yesli-dzyuba-i-mogby-zaigrat-v-italii-to-tolko-vo-vtorom-divizione

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Валенсия
Барселона

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20%

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14%

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Краснодар
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30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

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Артем Дзюба
ФК Адана Демирспор
ФК Лацио
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