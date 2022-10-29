Спортивный директор «Лацио»: «Если Дзюба и смог бы заиграть в Италии, то разве что во втором дивизионе»

Сегодня, 13:05
Спортивный директор «Лацио» Игли Таре поделился мнением о возможности российского форварда Артема Дзюбы перейти в какой-либо итальянский клуб.
«Если Дзюба и смог бы заиграть в Италии, то разве что во втором дивизионе. К Артему очень хорошо относятся здесь, но я не думаю, что та же «Венеция» реально станет подписывать его. Из-за ситуации в мире сейчас вряд ли какой-либо европейский клуб согласится на российского игрока. Но Дзюба построил хорошую карьеру. Его есть за что уважать», — приводит слова Таре Sport24.
С лета 2022 года Дзюба выступает за турецкий клуб «Адана Демирспор». На счету 34-летнего россиянина один гол в пяти матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования