Камоцци считает, что в «Аталанте» не ценят талант Миранчука

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о ситуации россиянина Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Будущее Миранчука? Этот вопрос придется отложить как минимум до зимы. Очевидно, что в «Аталанте» не ценят талант Миранчука. Это не значит, что там плохо разбираются в футболе, просто Алексей не подходит под стиль игры Гасперини. Вряд ли в этом плане что-то изменится», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Миранчук в 2020 году стал игроком «Аталанты». В прошлом сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды, а в начале июля вернулся в расположение клуба из Бергамо. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 2 матча в серии А, в которых не отметился результативными действиями.