Полузащитник «Ромы» Залевски сделал ставку, что получит желтую карточку в матче с «Салернитаной»

Полузащитнику «Ромы» Николе Залевски грозит дисквалификация за ставки на матч серии А с «Салернитаной», сообщает La Repubblica.

По информации источника, футболист сделал ставку, что получит желтую карточку в матче. На 94-й минуте 21-летний поляк сорвал контратаку, схватив соперника за футболку, и получил предупреждение.

Согласно итальянскому законодательству спортсменам запрещено делать ставки на те виды спорта, которые они представляют.

Ранее сообщалось, что полузащитнику «Ньюкасла» Сандро Тонали и хавбеку «Галатасарая» Николо Дзаньоло, который сейчас выступает за «Астон Виллу» на правах аренды, могут быть предъявлены обвинения по совершению нелегальных ставок на футбольные матчи.