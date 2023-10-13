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Италия

Сегодня, 19:31

Полузащитник «Ромы» Залевски сделал ставку, что получит желтую карточку в матче с «Салернитаной»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Никола Залевски.
Фото Reuters
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Полузащитнику «Ромы» Николе Залевски грозит дисквалификация за ставки на матч серии А с «Салернитаной», сообщает La Repubblica.

По информации источника, футболист сделал ставку, что получит желтую карточку в матче. На 94-й минуте 21-летний поляк сорвал контратаку, схватив соперника за футболку, и получил предупреждение.

Согласно итальянскому законодательству спортсменам запрещено делать ставки на те виды спорта, которые они представляют.

Ранее сообщалось, что полузащитнику «Ньюкасла» Сандро Тонали и хавбеку «Галатасарая» Николо Дзаньоло, который сейчас выступает за «Астон Виллу» на правах аренды, могут быть предъявлены обвинения по совершению нелегальных ставок на футбольные матчи.

Источник: https://www.repubblica.it/sport/calcio/2023/10/13/news/nicola_zalewski_corona_scommesse_calcio-417715946/
Футбол
ФК Рома
Серия А
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