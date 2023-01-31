Черышев: «О Черчесове только теплые воспоминания. Мы через многое прошли вместе»

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал об отношениях с бывшим главным тренером национальной команды России Станиславом Черчесовым.

«Держим связь, но в команду к себе он не звал (смеется). Периодически переписываемся, поздравляем друг друга с праздниками и с какими-то успехами. У меня о Станиславе Саламыче только теплые воспоминания. Мы через столько прошли вместе, что по-другому и быть не могло», — цитирует Черышева Sport24.

Полузащитник выступал за сборную России под руководством Черчесова с 2016 по 2021 год. На данный момент российский тренер возглавляет венгерский «Ференцварош».