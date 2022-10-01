Появилось видео первых голов Черышева за «Венецию»

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев забил два мяча в матче против «Кальяри» (4:1).

Черышев вышел на замену на 60-й минуте и поразил ворота на 64-й и 66-й минутах, открыв счет голам за новый клуб в своем третьем матче после перехода.

Россиянин перешел в «Венецию» 31 августа в статусе свободного агента.

«Венеция» выступает во второй по силе итальянской лиге серии В. После семи туров команда занимает 12-е место.