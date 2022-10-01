Появилось видео первых голов Черышева за «Венецию»

1 октября, 22:22
Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев забил два мяча в матче против «Кальяри» (4:1).
Черышев вышел на замену на 60-й минуте и поразил ворота на 64-й и 66-й минутах, открыв счет голам за новый клуб в своем третьем матче после перехода.
Россиянин перешел в «Венецию» 31 августа в статусе свободного агента.
«Венеция» выступает во второй по силе итальянской лиге серии В. После семи туров команда занимает 12-е место.
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Основные источники исследования