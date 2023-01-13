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Италия

Сегодня, 16:57

Представители Шкриньяра на этой неделе проведут последнюю встречу с руководством «Интера»

Иван Шитик
Корреспондент
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Представители защитника Милана Шкриньяра на этой неделе проведут последнюю встречу с руководством «Интера» с целью согласовать новый контракт, сообщает Football Italia.

27-летний словак также имеет предложение о переходе в в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что в Париже готовы гарантировать Шкриньяру заработную плату в размере 12 миллионов евро. При этом «Интер» готов платить защитнику по новому контракту 6 миллионов евро в год, не считая бонусов.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с миланским кубом рассчитан до лета 2023 года.

Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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