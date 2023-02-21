Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о результатах «Наполи» в этом сезоне

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о результатах команды в этом сезоне.

«Удивительно, что так много людей в восторге от того, насколько конкурентоспособна наша команда. Не скажу, что мы лучше всех, но мы максимально конкурентоспособны и честны.

У нас есть тренер, который знает, как делать свою работу. Он знает, как заставить весь механизм работать", — цитирует Де Лаурентиса Gazzetta.

«Наполи» с 62 очками лидирует в чемпионате Италии, опережая «Интер» (2-е место) на 15 очков.

Неаполитанцы могут стать чемпионами страны впервые более чем за 30 лет. Последний раз клуб выигрывал серию А в сезоне-1989/90.