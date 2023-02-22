0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 10:54

Раванелли высоко отзывался об игре Осимхена в матче «Наполи» с «Айнтрахтом»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший итальянский нападающий Фабрицио Раванелли поделился мнением об игре форварда «Наполи» Виктора Осимхена в матче Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» (2:0). В этой встрече футболист отметился голом.

«Осимхен показывает, что он один из лучших нападающих Европы. Но у него есть минус — надо еще работать над техникой, там не все прекрасно», — цитирует Раванелли calcionapoli1926.it.

Ответная игра между «Наполи» и «Айнтрахтом» состоится 15 марта на стадионе «Диего Армандо Марадоны», начало — в 23.00 мск.

0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
И больше, и меньше: как изменится система образования в России
Гостиница «МКМ» загорелась в центре Москвы
Шесть человек погибли при пожаре в доме с отелем в Москве
Путин заявил о выходе России на новый цикл развития экономики
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джованни Симеоне рассказал, что мечтает играть за «Милан»