Раванелли высоко отзывался об игре Осимхена в матче «Наполи» с «Айнтрахтом»

Бывший итальянский нападающий Фабрицио Раванелли поделился мнением об игре форварда «Наполи» Виктора Осимхена в матче Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» (2:0). В этой встрече футболист отметился голом.

«Осимхен показывает, что он один из лучших нападающих Европы. Но у него есть минус — надо еще работать над техникой, там не все прекрасно», — цитирует Раванелли calcionapoli1926.it.

Ответная игра между «Наполи» и «Айнтрахтом» состоится 15 марта на стадионе «Диего Армандо Марадоны», начало — в 23.00 мск.