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Италия

Сегодня, 19:16

Роберто Баджо признан лучшим итальянским футболистом в истории по верcии FourFourTwo

Игнат Заздравин
Корреспондент
Роберто Баджо.
Фото Reuters
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Портал FourFourTwo составил рейтинг лучших игроков в истории итальянского футбола.

Первое место в рейтинге занял Роберто Баджо, который завершил карьеру в 2004 году. Он выступал за «Виченцу», «Фиорентину», «Ювентус», «Милан», «Болонью», «Интер» и «Брешию». За сборную Италии Баджо выигрывал серебро (1994) и бронзу (1990) чемпионатов мира.

На второе место авторы материала поставили экс-защитника «Милана» Паоло Мальдини. На третье — бывшего голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.

В рейтинг из 32 игроков не попал ни один из действующих футболистов. 25-е место занял экс-защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, который объявил о завершении карьеры 12 декабря.

Топ-10 рейтинга FourFourTwo:

  1. Роберто Баджо
  2. Паоло Мальдини
  3. Джанлуиджи Буффон
  4. Джузеппе Меацца
  5. Джанни Ривера
  6. Франческо Тотти
  7. Франко Барези
  8. Андреа Пирло
  9. Дино Дзофф
  10. Алессандро Дель Пьеро
Джанлуиджи Буффон
Джорджо Кьеллини
Паоло Мальдини
Роберто Баджо
Футбол
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