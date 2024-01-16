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Италия

Сегодня, 11:29

«Рома» объявила об увольнении Моуринью с поста главного тренера

Ана Горшкова
Корреспондент
Жозе Моуринью.
Фото Reuters
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«Рома» объявила, что главный тренер команды Жозе Моуринью и его тренерский штаб покидают клуб. Информация о новом руководстве первой команды будет опубликована в ближайшее время.

«Мы благодарим Жозе за его страсть и преданность делу с момента его прихода. У нас всегда будут прекрасные воспоминания о его работе, но мы считаем, что в интересах клуба необходимы немедленные перемены. Мы желаем Жозе и его штабу всего наилучшего в будущем», — приводит сайт клуба слова владельцев Дэна и Райана Фридкинов.

Моуринью работал в «Роме» с 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференции-2022 и к финалу Лиги Европы в прошлом сезоне.

В текущем сезоне чемпионата Италии «Рома» занимает девятое место, набрав 29 очков в 20 матчах. 14 января команда на выезде проиграла «Милану» со счетом 1:3.

Источник: ФК Рома
ФК Рома
Жозе Моуринью
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