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Италия

Сегодня, 10:16

«Рома» показала худший старт сезона в серии А с 1950 года

Руслан Минаев
Жозе Моуринью.
Фото Reuters
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«Рома» выдала худший старт сезона в чемпионате Италии, набрав 1 очко после трех стартовых игр.

Команда Жозе Моуринью дважды проиграла («Вероне» со счетом 1:2 и «Милану» — 1:2) и один раз сыграла вничью (с «Салернитаной» — 2:2).

Это худший показатель с сезона-1950/51, сообщает Football Italia. Тогда римляне проиграли три стартовых матча сезона — «Болонье» (3:1), «Палермо» (1:2) и «Триестине» (2:4). По итогам сезона «Рома» победила в 10 матчах, 8 завершила вничью и проиграла 20 встреч. Римляне с 28 очками вылетели в серию Б.

После поражения от «Милана» в 3-м туре нынешнего сезона Моуринью отказался разговаривать с прессой.

ФК Рома
Серия А
0
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 Наполи 2 2 0 0 5-1 6
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 Интер 2 2 0 0 4-0 6
4
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
5
 Фиорентина 2 1 1 0 6-3 4
6
 Лечче 2 1 1 0 4-3 4
7
 Ювентус 2 1 1 0 4-1 4
8
 Аталанта 2 1 0 1 3-2 3
9
 Фрозиноне 2 1 0 1 3-4 3
10
 Монца 2 1 0 1 2-2 3
11
 Дженоа 2 1 0 1 2-4 3
12
 Сассуоло 3 1 0 2 3-5 3
13
 Салернитана 2 0 2 0 3-3 2
14
 Кальяри 2 0 1 1 0-2 1
15
 Торино 2 0 1 1 1-4 1
16
 Рома 3 0 1 2 4-6 1
17
 Болонья 2 0 1 1 1-3 1
18
 Удинезе 2 0 1 1 1-4 1
19
 Лацио 2 0 0 2 1-3 0
20
 Эмполи 2 0 0 2 0-3 0
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38 тур
1.09 19:30
Сассуоло – Верона
 3 : 1
1.09 21:45
Рома – Милан
 1 : 2
2.09 19:30
Болонья – Кальяри
 - : -
2.09 19:30
Удинезе – Фрозиноне
 - : -
2.09 21:45
Аталанта – Монца
 - : -
2.09 21:45
Наполи – Лацио
 - : -
3.09 19:30
Интер – Фиорентина
 - : -
3.09 19:30
Торино – Дженоа
 - : -
3.09 21:45
Эмполи – Ювентус
 - : -
3.09 21:45
Лечче – Салернитана
 - : -
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