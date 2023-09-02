Алексей Миранчук может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может покинуть команду этой осенью.

Как сообщает Transfermarkt, к 27-летнему футболисту проявляют интерес несколько клубов из чемпионата Турции, которые хотят взять Миранчука в аренду на один год. Вероятность трансфера зависит от желания самого игрока и позиции «Аталанты».

Миранчук стал игроком «Аталанты» в 2020 году. Прошлый сезон россиянин провел в «Торино» на правах аренды, а в начале июля вернулся в расположение клуба из Бергамо.

31 августа агент полузащитника Вадим Шпинев сообщил, что футболист не планирует покидать команду. Также Шпинев заявлял, что Миранчук 30 августа приступил к тренировкам с «Торино» без каких-либо ограничений.