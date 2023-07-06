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Италия

Сегодня, 11:51

«Рома» представила домашнюю форму на сезон-2023/24

Виктория Кравченко
«Рома» представила домашнюю форму на сезон 2023/24.
Фото ФК «Рома»
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«Рома» представила новую домашнюю игровую форму на сезон-2023/24, сообщает пресс-служба клуба. На экипировку спустя 30 лет вернутся три полоски. Дизайн формы был вдохновлен сезоном 1992/93.

Футболка выполнена в традиционных цветах клуба. Эмблема в виде головы волка вернулась на полосу слева.

Отметим, футболки изготовлены из 100 процентов переработанных материалов.

В минувшем сезоне «Рома» заняла шестое место в серии А. Также команда дошла до финала Лиги Европы, где уступила «Севилье» (2:1).

ФК Рома
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