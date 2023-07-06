«Рома» представила домашнюю форму на сезон-2023/24

«Рома» представила новую домашнюю игровую форму на сезон-2023/24, сообщает пресс-служба клуба. На экипировку спустя 30 лет вернутся три полоски. Дизайн формы был вдохновлен сезоном 1992/93.

Футболка выполнена в традиционных цветах клуба. Эмблема в виде головы волка вернулась на полосу слева.

Отметим, футболки изготовлены из 100 процентов переработанных материалов.

В минувшем сезоне «Рома» заняла шестое место в серии А. Также команда дошла до финала Лиги Европы, где уступила «Севилье» (2:1).