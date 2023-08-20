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Италия

Сегодня, 21:34

«Рома» спаслась в игре с «Салернитаной», «Аталанта» победила «Сассуоло» на старте серии А

Руслан Минаев
Федерико Фасио и Стефан Эль-Шаарави.
Фото AFP
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«Рома» дома сыграла вничью с «Салернитаной» в матче 1-го тура чемпионата Италии — 2:2.

У «волков» дублем отметился Андреа Белотти, для которого это первые голы за римлян в серии А. Безголевая серия форварда насчитывала 31 матч подряд.

У гостей дубль оформил экс-игрок «Лацио» Антонио Кандрева.

Италия. Серия А. 1-й тур
20 авг, 19:30. Olimpico (Рим)
Рома
2:2
Салернитана

«Аталанта» в гостях обыграла «Сассуоло» — 1:0.

Гол на 84-й минуте забил Шарль де Кетеларе, для которого матч стал дебютным после перехода из «Милана» на правах аренды. В концовке встречи Надир Зортеа удвоил счет.

Италия. Серия А. 1-й тур
20 авг, 19:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
0:2
Аталанта

ФК Аталанта
ФК Рома
ФК Салернитана
ФК Сассуоло
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
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 Фиорентина 1 1 0 0 4-1 3
2
 Наполи 1 1 0 0 3-1 3
3
 Интер 1 1 0 0 2-0 3
4
 Аталанта 1 1 0 0 2-0 3
5
 Верона 1 1 0 0 1-0 3
6
 Рома 1 0 1 0 2-2 1
7
 Салернитана 1 0 1 0 2-2 1
8
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
9
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
14
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
15
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эмполи 1 0 0 1 0-1 0
17
 Фрозиноне 1 0 0 1 1-3 0
18
 Сассуоло 1 0 0 1 0-2 0
19
 Монца 1 0 0 1 0-2 0
20
 Дженоа 1 0 0 1 1-4 0
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38 тур
19.08 19:30
Эмполи – Верона
 0 : 1
19.08 19:30
Фрозиноне – Наполи
 1 : 3
19.08 21:45
Дженоа – Фиорентина
 1 : 4
19.08 21:45
Интер – Монца
 2 : 0
20.08 19:30
Рома – Салернитана
 2 : 2
20.08 19:30
Сассуоло – Аталанта
 0 : 2
20.08 21:45
Лечче – Лацио
 - : -
20.08 21:45
Удинезе – Ювентус
 - : -
21.08 19:30
Торино – Кальяри
 - : -
21.08 21:45
Болонья – Милан
 - : -
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