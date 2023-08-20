«Рома» спаслась в игре с «Салернитаной», «Аталанта» победила «Сассуоло» на старте серии А

«Рома» дома сыграла вничью с «Салернитаной» в матче 1-го тура чемпионата Италии — 2:2.

У «волков» дублем отметился Андреа Белотти, для которого это первые голы за римлян в серии А. Безголевая серия форварда насчитывала 31 матч подряд.

У гостей дубль оформил экс-игрок «Лацио» Антонио Кандрева.

«Аталанта» в гостях обыграла «Сассуоло» — 1:0.

Гол на 84-й минуте забил Шарль де Кетеларе, для которого матч стал дебютным после перехода из «Милана» на правах аренды. В концовке встречи Надир Зортеа удвоил счет.