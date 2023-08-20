«Рома» спаслась в игре с «Салернитаной», «Аталанта» победила «Сассуоло» на старте серии А

Сегодня, 21:34
«Рома» дома сыграла вничью с «Салернитаной» в матче 1-го тура чемпионата Италии — 2:2.
У «волков» дублем отметился Андреа Белотти, для которого это первые голы за римлян в серии А. Безголевая серия форварда насчитывала 31 матч подряд.
У гостей дубль оформил экс-игрок «Лацио» Антонио Кандрева.
«Аталанта» в гостях обыграла «Сассуоло» — 1:0.
Гол на 84-й минуте забил Шарль де Кетеларе, для которого матч стал дебютным после перехода из «Милана» на правах аренды. В концовке встречи Надир Зортеа удвоил счет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
2
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Верона
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Рома
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Салернитана
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эмполи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
18
|Сассуоло
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Монца
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Дженоа
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|1 : 3
|19.08
|21:45
|
Дженоа – Фиорентина
|1 : 4
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|2 : 0
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|2 : 2
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|0 : 2
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -