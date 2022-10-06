Руководство «Интера» проведет встречу с агентом Шкриньяра на следующей неделе

На следующей неделе представители «Интера» проведут встречу с агентом защитника Милана Шкриньяра. Стороны обсудят возможность продления контракта, пишет известный журналист и инсайдер Джанлука ди Марцио.

Шкриньяр был заинтересован в продлении соглашения, но после интереса со стороны «Челси» и «ПСЖ» ситуация изменилась. «Интеру» придется сделать улучшенное предложение, чтобы не потерять 27-летнего словака.

Ранее сообщалось, что Шкриньяр хочет получать 7,5 миллиона евро в год по новому соглашению. «Нерадзурри» предлагают футболисту 6 миллионов и бонусы.

Напомним, летом «нерадзурри» были готовы продать защитника за 70 миллионов евро, но из-за истекающего в конце этого сезона соглашения никто не согласился платить такую цену.