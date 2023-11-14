Руководство «Наполи» провело встречу с Конте

Сегодня, 05:20
Итальянский специалист Антонио Конте может возглавить «Наполи», сообщает журналист Альфредо Педулла.
По сведениям источника, руководство неаполитанцев провело встречу с 54-летним специалистом. Ранее сообщалось, что Руди Гарсия может покинуть «Наполи».
Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм». Он покинул лондонский клуб в марте. До этого специалист возглавлял «Ареццо», «Бари», «Аталанту», «Сиену», «Ювентус», сборную Италии, «Интер» и «Челси».
«Наполи» после 12 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, набрав 21 очко.