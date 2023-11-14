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Италия

Сегодня, 05:20

Руководство «Наполи» провело встречу с Конте

Сергей Разин
корреспондент
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Итальянский специалист Антонио Конте может возглавить «Наполи», сообщает журналист Альфредо Педулла.

По сведениям источника, руководство неаполитанцев провело встречу с 54-летним специалистом. Ранее сообщалось, что Руди Гарсия может покинуть «Наполи».

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм». Он покинул лондонский клуб в марте. До этого специалист возглавлял «Ареццо», «Бари», «Аталанту», «Сиену», «Ювентус», сборную Италии, «Интер» и «Челси».

«Наполи» после 12 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, набрав 21 очко.

Антонио Конте
ФК Наполи
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