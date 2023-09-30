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Италия

30 сентября, 23:37

Покер Лаутаро Мартинеса принес «Интеру» разгромную победу над «Салернитаной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лаутаро Мартинес (в центре).
Фото Reuters
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«Интер» на выезде обыграл «Салернитану» в матче 7-го тура итальянской серии А — 4:0.

Победу гостям принес хет-трик Лаутаро Мартинеса. Аргентинец отличился с игры на 62-й, 77-й, и 89-й минутах и реализовал пенальти на 85-й минуте.

Мартинес вышел на поле во втором тайме, заменив Алексиса Санчеса на 54-й минуте.

«Интер» с 18 очками вернулся на первое место в серии А. «Салернитана» с 3 очками идет на предпоследней строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Интер» 7 октября на своем поле примет «Болонью». «Салернитана» на день позже в гостях сыграет с «Монцей».

Италия. Серия А. 7-й тур
30 сент, 21:45. Arechi (Салерно)
Салернитана
0:4
Интер
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
2
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