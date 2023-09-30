Покер Лаутаро Мартинеса принес «Интеру» разгромную победу над «Салернитаной»

«Интер» на выезде обыграл «Салернитану» в матче 7-го тура итальянской серии А — 4:0.

Победу гостям принес хет-трик Лаутаро Мартинеса. Аргентинец отличился с игры на 62-й, 77-й, и 89-й минутах и реализовал пенальти на 85-й минуте.

Мартинес вышел на поле во втором тайме, заменив Алексиса Санчеса на 54-й минуте.

«Интер» с 18 очками вернулся на первое место в серии А. «Салернитана» с 3 очками идет на предпоследней строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Интер» 7 октября на своем поле примет «Болонью». «Салернитана» на день позже в гостях сыграет с «Монцей».