Пиоли заявил, что «Милан» полностью заслужил победу над «Лацио»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Лацио» (2:0) в матче 7-го тура чемпионата Италии.

«В первом тайме мы несколько раз пытались форсировать события и оставались открытыми для контратак. После перерыва мы были более компактными и, конечно, более энергичными и решительными. Это отличный знак, когда играешь раз в три дня, и это была полностью заслуженная победа. Было бы обидно потерять Лофтус-Чика, он почувствовал дискомфорт в мышках в районе паха, и мы надеемся, что ничего серьезного. К сожалению, травмы обычно случаются, когда игроки находятся в хорошей форме», — приводит слова Пиоли Football Italia.

«Милан» набрал 18 очков и поднялся на первое место в серии А. В следующем туре команда 7 октября сыграет на выезде с «Дженоа».