«Сампдория» арендовала защитника «Вероны», которым интересовались «Спартак» и «Локомотив»

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«Сампдория» арендовала до конца сезона с обязательством выкупа защитника «Вероны» Корая Гюнтера, сообщает сайт итальянской команды.
В текущем сезоне 28-летний Гюнтер провел за «Верону» 14 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
Ранее агент защитника Эрсин Акан заявил «СЭ», что игрок сохраняет шансы на переход как в «Спартак», так и в «Локомотив».
Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 4,5 миллиона евро.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования