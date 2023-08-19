«Сассуоло» не продаст Берарди «Ювентусу»

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали остался недоволен переговорами с «Ювентусом» по Доменико Берарди.

«Берарди не будет продан «Ювентусу». Крайний срок был 17 августа, но туринский клуб так и не отправил официального предложения. Я не доволен этим. Мы хотели, чтобы трансфер произошел, но «Ювентус» исчез. Берарди больше не продается», — приводит Lа Gazzetta dello Sport слова Карневали.

В прошлом сезоне Берарди провел 27 матчей за «Сассуоло» во всех соревнованиях, забив 13 голов и отдав 7 результативных передач.