«Сассуоло» не продаст Берарди «Ювентусу»

Сегодня, 01:54
Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали остался недоволен переговорами с «Ювентусом» по Доменико Берарди.
«Берарди не будет продан «Ювентусу». Крайний срок был 17 августа, но туринский клуб так и не отправил официального предложения. Я не доволен этим. Мы хотели, чтобы трансфер произошел, но «Ювентус» исчез. Берарди больше не продается», — приводит Lа Gazzetta dello Sport слова Карневали.
В прошлом сезоне Берарди провел 27 матчей за «Сассуоло» во всех соревнованиях, забив 13 голов и отдав 7 результативных передач.
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|Интер
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4
|Милан
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
|Кальяри
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
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|21:45
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Рома – Салернитана
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Сассуоло – Аталанта
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Лечче – Лацио
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Удинезе – Ювентус
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Торино – Кальяри
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Болонья – Милан
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