Бруно Конти будет вместо Моуринью на бровке «Ромы» в матче с «Салернитаной»

Сегодня, 04:19
«Рома» на официальном сайте объявила, что спортивный директор клуба Бруно Конти будет руководить командой с бровки в матче против «Салернитаны».
«Я в полном восторге. Жозе Моуринью, конечно, тренер, и, поскольку он отстранен, Стефано Рапетти будет его голосом на поле, но меня попросили помочь, и постараюсь внести свой вклад. Вновь на стадионе будет аншлаг, поэтому надеюсь, что смогу поднять энтузиазм еще на одну ступеньку.
Прежде всего, я хотел бы публично поблагодарить Моуринью за предоставленную мне возможность. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы оказать положительное влияние. Также хочу поблагодарить тренерский штаб, за то, как меня встретили. Я уже знаю, как здорово будет услышать, как наши фанаты подстегивают нас», — приводит пресс-служб клуба слова Конти.
Матч «Рома» — «Салернитана» состоится в воскресенье, 20 августа. Начало встречи — 19.30 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
|
Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -