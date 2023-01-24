Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 16:54

Семин назвал Миранчука лидером атакующей игры «Торино»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Миранчук — лидер атакующей игры «Торино». Алексей привык выполнять функции лидера на поле еще в «Локомотиве». Когда ему этого не дают делать, то теряется уверенность. В «Аталанте» Алексею не доверяли в полном объеме. А в «Торино» тренер сразу сказал, что Миранчук — важный игрок. И это видно на футбольном поле. Я желаю Алексею одного — чтобы до конца сезона не было ни одной травмы», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

27-летний россиянин выступает за «Торино» с августа 2022 года на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 14 матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

После 19 туров «Торино» занимает восьмую строчку в турнирной таблице серии А, набрав 26 очков. Лидирует — «Наполи» (50 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-miranchuk-lider-atakuyushhej-igry-torino-v-atalante-emu-ne-doveryali/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
Юрий Семин
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведева ответила на вопрос об участии в турнире по шоу-программам
Врачи говорят о положительной динамике у Костомарова. Но причина болезни — пока загадка
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Московской области
Песков оценил идею Эстонии закрыть Финский залив для России
Зеленский одобрил увольнение замглавы своего офиса
Адвокат оценил вероятность удовлетворения просьбы Ефремова о смене наказания
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Булыкин рассказал о шансах Кокорина вернуться в серию А

Камоцци считает, что Миранчук представляет собой смесь Барака и Иличича