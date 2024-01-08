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Италия

Сегодня, 11:40

Семин назвал Миранчука одним из лучших игроков «Аталанты»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче против «Ромы» (1:1) в 19-м туре итальянской серии А.

28-летний россиянин вышел в стартовом составе и отметился голевой передачей на Тена Копмейнерса.

«Будет ли Гасперини чаще ставить Миранчука в стартовый состав после этой игры? Не совсем уверен в этом. Там очень большая конкуренция. Хотя, на мой взгляд, Алексей на сегодняшний день один из лучших игроков «Аталанты». Можно сказать, что он единственный футболист этой команды, который старается играть в комбинационный футбол. Он очень хорошо провел матч. Я не знаю, как его оценивает итальянская пресса, но, на мой взгляд, он был лучшим в этом матче», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В текущем сезоне в активе Миранчука 2 гола и 4 голевые передачи в 15 матчах за «Аталанту». Полузащитник отмечался результативным действием в 5 из последних 7 матчей за бергамасков.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
Юрий Семин
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