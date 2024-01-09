Семин не видит в «Аталанте» игроков, которые превосходят Миранчука в классе

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в последних матчах.

«Не вижу в «Аталанте» игроков, которые превосходят Миранчука в классе. Он способен конкурировать за место в стартовом составе. Но такие разговоры идут уже не первый год. Не знаю, в чем причина отсутствия стабильной игровой практики у Алексея», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

28-летний россиянин вышел в стартовом составе «Аталанты» на матч 19-го тура серии А против «Ромы» (1:1) и отметился голевой передачей на Тена Копмейнерса в этой игре. Всего в активе Миранчука 2 гола и 4 голевые передачи в 15 матчах за итальянскую команду в текущем сезоне.