Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

9 января, 23:51

Семин не видит в «Аталанте» игроков, которые превосходят Миранчука в классе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в последних матчах.

«Не вижу в «Аталанте» игроков, которые превосходят Миранчука в классе. Он способен конкурировать за место в стартовом составе. Но такие разговоры идут уже не первый год. Не знаю, в чем причина отсутствия стабильной игровой практики у Алексея», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

28-летний россиянин вышел в стартовом составе «Аталанты» на матч 19-го тура серии А против «Ромы» (1:1) и отметился голевой передачей на Тена Копмейнерса в этой игре. Всего в активе Миранчука 2 гола и 4 голевые передачи в 15 матчах за итальянскую команду в текущем сезоне.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-ne-vizhu-v-atalante-igrokov-kotory-e-prevoshodyat-miranchuka-v-klasse/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Юрий Семин
1
0
Читайте также
Новак Джокович начинает новый сезон в статусе первой ракетки мира
Гуру боевого самбо Чугреев поделился историями о братьях Емельяненко, Хабибе и Махачеве
Массовое ДТП под Новгородом могло произойти из-за негодных шин на Chery
Экс-глава МИД Австрии отметила использование тактики Запада при атаке Белгорода
Американские СМИ рассказали о запрете Киеву наступать на Крым в 2022 году
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Источник: «Спартак» намерен сделать предложение полузащитнику «Милана» Круничу