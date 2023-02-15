Сенников считает, что «Торино» должен выкупить Миранчука у «Аталанты»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал новость о начале переговоров «Торино» и «Аталанты» по поводу выкупа российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Аталанта» не хочет уходить в минус, поэтому рассчитывает на вполне адекватную сумму за Миранчука. Алексей очень хорошо себя проявляет за «Торино». Его цена как раз 10-12 миллионов евро. Как оцениваю карьеру Миранчука в «Торино»? У него начали проявляться лидерские качества в этой команде. Раньше он был на вторых ролях. Будет логично, если «Торино» выкупит Алексея. Надеюсь, так и произойдет", — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до лета 2024 года, однако Tuttosport утверждает, что у клуба из Бергамо есть приоритетное право продлить соглашение с 27-летним игроком до 2026 года.

Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды в августе 2022 года, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 18 матчах за команду.