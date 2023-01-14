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Италия

Сегодня, 03:23

Спаллетти рассказал, за счет чего «Наполи» обыграл «Ювентус»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лучано Спаллетти.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Ювентусом» (5:1) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

«Это замечательный вечер, потому что команда играла очень хорошо и поддерживала высокий темп. Фанаты создавали отличную атмосферу. Эта команда знала, как ответить на чувство любви болельщиков к клубу. Мы оставались на правильном пути после того, как «Ювентус» забил, а болельщики помогли нам справиться с давлением соперником, включая гол Ди Марии.

Если мы попытаемся вступать в единоборства, мы будем проигрывать их большую часть времени, потому что это просто не в нашей природе, это не наш стиль. Нам нужно играть с мячом. Наша ДНК заключается в том, чтобы играть так", — цитирует Football Italia Спаллетти.

«Наполи» с 47 очками лидирует в турнирной таблице серии А. «Ювентус» располагается на третьей строчке с 37 баллами.

Футбол
ФК Наполи
ФК Ювентус
Лучано Спаллетти
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