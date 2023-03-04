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Италия

Сегодня, 13:59

Спортивный директор «Лацио» заявил, что Миранчук пока не заслужил получить награду лучшего игрока серии А

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Лацио» Игли Таре отреагировал на новость о том, что российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук номинирован на звание лучшего игрока Серии А по итогам февраля.

«В «Торино» Миранчук раскрылся совсем по-другому. Он прогрессирует и растет как футболист. Но Алексей еще не заслужил получить награду лучшего игрока серии А. Он хороший и талантливый футболист, но пока не показал максимум своих возможностей. Ему есть куда стремиться», — приводит слова Таре Sport24.

Также в топ-5 номинантов угодили Федерико Баскиротто из «Лечче», Анхель Ди Мария из «Ювентуса» и Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен, представляющие «Наполи».

В нынешнем сезоне 27-летний Алексей Миранчук провел за «Торино» 20 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-04-sportivnyy-direktor-latsio-miranchuk-poka-ne-zasluzhil-poluchit-nagradu-luchshego-igroka-serii-a
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
серия А
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