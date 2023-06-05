В «Наполи» рассказали о поисках нового тренера на замену Спаллетти

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался о поисках нового тренера на замену ушедшему Лучано Спаллетти.

«На это нужно время, холодная голова и терпение. Сейчас мы хотим насладиться празднованием чемпионства. У нас впереди целый июнь, чтобы отдохнуть, а затем заняться этим вопросом. Мы уже решали его неоднократно. «Наполи» — единственный клуб в Европе, который успешно с этим справляется», — передает слова де Лаурентиса TMW.

Спаллетти был признан лучшим тренером серии A сезона-2022/23.

В текущем сезоне «Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии. Скудетто стало для команды третьим за всю историю.