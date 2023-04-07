Суд обязал «Лилль» покрыть долг Леау в 20 миллионов евро перед «Спортингом» — это позволит «Милану» продлить игрока

Вингер «Милана» Рафаэл Леау продлит с клубом контракт, который истекает летом 2024 года. Об этом сообщает CalcioMercato.

По данным португальского издания Record, это стало возможным после того, как Федеральный суд Швейцарии обязал предыдущий клуб игрока — «Лилль» — выплатить «Спортингу» штраф в размере 20,3 миллиона евро за досрочное расторжение игроком контракта в одностороннем порядке. Ранее долг обязан был выплатить именно футболист.

Леау перешел в «Лилль» из «Спортинга» в 2018 году на правах свободного агента. Год спустя «Милан» выкупил португальца за 30 миллионов евро.

Отмечается, что по новому контракту зарплата игрока вырастет с 1,5 до 5 миллионов евро с бонусами, которые могут увеличить оклад до 7 миллионов евро в год. Соглашение может быть рассчитано до 2026 года.

В текущем сезоне Леау провел 36 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.