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Италия

Сегодня, 12:01

Телеправа на Кубок Италии проданы за 174 миллиона евро

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Серия А вновь продала телеправа на Кубок Италии концерну Mediaset. Новое соглашение подписано на три сезона: 2024/25, 2025/26, 2026/27.

Матчи турнира будут транслироваться на бесплатных каналах, на каждый розыгрыш вещатель потратит в общей сложности 58 миллионов евро — на 10 миллионов больше, чем по предыщему договору.

Компания также покажет национальный Суперкубк, который планируется проводить в новом формате — с участием четырех клубов.

В борьбе за права на Кубок и Суперкубок концерн, контролируемый семьей Берлускони, опередил государственный холдинг RAI — ему принадлежат эксклюзивные права на показ матчей сборной Италии.

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