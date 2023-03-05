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Италия

Сегодня, 16:10

Тэмми Абрахам может вернуться в Англию

Виктория Кравченко
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Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Athletic.

По данным источника, футболистом интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Абрахам является воспитанником лондонского клуба, поэтому у «синих2 есть право обратного выкупа форварда за 80 миллионов евро.

Скауты «МЮ» также активно следят за игроком «Ромы». Представители клуба несколько раз посещали матчи римлян и наблюдали за 25-летним англичанином.

В этом сезоне Абрахам провел за «Рому» 24 матча в серии А, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Рома
ФК Челси
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Источник: Матич продлит контракт с «Ромой»